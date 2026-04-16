Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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16.04.2026
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16.04.2026 22:19:44
Alstom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,30 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Zugherstellers für das beendete Geschäftsjahr und die Prognose für das neu angelaufene wertete Akash Gupta am Donnerstag als Rückschlag. Im Aktienkurs sei dies aber bereits berücksichtigt./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34.30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22.96 €
|
Abst. Kursziel*:
49.39%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
18.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
83.28%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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