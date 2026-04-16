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Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

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16.04.2026
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16.04.2026 22:19:44

Alstom Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,30 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Zugherstellers für das beendete Geschäftsjahr und die Prognose für das neu angelaufene wertete Akash Gupta am Donnerstag als Rückschlag. Im Aktienkurs sei dies aber bereits berücksichtigt./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:21 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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