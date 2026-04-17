Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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Alstom Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Zugherstellers zum abgelaufenen Geschäftsjahr hätten enttäuscht, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage bleibe zwar stark und der Auftragsbestand wachse mit einer besseren Margenentwicklung. Das Abarbeiten der Bestellungen bremse aber den Fortschritt, vor allem mit Blick auf den freien Barmittelzufluss./rob/niw/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.96 €
|
Abst. Kursziel*:
8.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.80%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
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