Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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Alstom Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Alstom von 31 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Senkung der Mittelfristziele sei ein klares Signal, dass die Behebung der Probleme mehr Zeit in Anspruch nehmen werde, schrieb Robert Czerwensky am Freitag nach den Quartalszahlen des Zugherstellers. Die deutlich negative Kursreaktion hält der Analyst aber für u?bertrieben und empfiehlt den Kurseinbruch zum Kauf. Der neue Vorstandschef sollte mit seinem Transformationsplan Erfolg haben./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
16.36 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
16.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Czerwensky
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
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