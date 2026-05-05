Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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05.05.2026 16:08:00
Alstom-Aktie gewinnt: Bahntechnikkonzern modernisiert Lausanner Metro für 295 Millionen Euro
Der französische Bahntechnikkonzern Alstom hat einen Auftrag über 295 Millionen Euro zur Modernisierung der Lausanner Metrolinie M2 erhalten.
Der Auftrag umfasst die Installation eines neuen, kommunikationsbasierten Zugsteuerungssystems (CBTC) auf der bereits automatisierten Linie. Die Technologie soll es ermöglichen, Züge dichter und präziser verkehren zu lassen, wodurch Wartezeiten sinken und die steigende Nachfrage besser bewältigt werden kann.
Das neue CBTC-System kommt bereits in mehreren europäischen Städten zum Einsatz, darunter Lille, Hamburg, Turin sowie beim künftigen Grand Paris Express.
Zudem werden die Lausanner Metrozüge einer umfassenden Modernisierung zur Halbzeit ihrer Lebensdauer unterzogen. Die Arbeiten erfolgen den Angaben zufolge am Alstom-Standort in Villeneuve im Kanton Waadt. Sie sollen die Lebensdauer der Fahrzeuge verlängern sowie Komfort und Zuverlässigkeit verbessern.
Die Metro M2 ist das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in Lausanne und die einzige Metro der Schweiz. Betreiber ist die Nahverkehrsgesellschaft (TL). Diese betreibt neben zwei U-Bahn-Linien auch über zwei Dutzend Buslinien und befördert täglich rund 360'000 Fahrgäste.
Die Alstom-Aktie gewinnt in Paris zeitweise 1,25 Prozent auf 17,075 Euro.
Lausanne (awp)
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