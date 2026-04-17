Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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Alstom Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Alstom von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 31 auf 23 Euro gesenkt. Der Zughersteller habe gewarnt, dass die Ziele für Marge und freien Barmittelzufluss im anstehenden Geschäftsjahr verfehlt werden könnten, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte kappte daraufhin seine Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre./rob/niw/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Hold
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
23.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6.43 €
|
Abst. Kursziel*:
257.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.49%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
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