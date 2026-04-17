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Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

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17.04.2026 08:32:56

Alstom Hold

Alstom
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Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Alstom von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 31 auf 23 Euro gesenkt. Der Zughersteller habe gewarnt, dass die Ziele für Marge und freien Barmittelzufluss im anstehenden Geschäftsjahr verfehlt werden könnten, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte kappte daraufhin seine Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre./rob/niw/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alstom S.A. Hold
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
23.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
6.43 € 		Abst. Kursziel*:
257.70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.49%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
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08:32 Alstom Hold Deutsche Bank AG
08:02 Alstom Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.04.26 Alstom Neutral UBS AG
10.04.26 Alstom Buy Deutsche Bank AG
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