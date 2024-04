NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom vor Zahlen für das zweite Geschäftshalbjahr 2023/24 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,90 Euro belassen. Seine Erwartungen in puncto Aufträge, Umsatz und operativer Gewinn lägen leicht unter den Markterwartungen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Fokus dürften aber vor allem die Pläne zur Schuldenrestrukturierung stehen./mis/ck;