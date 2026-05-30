Epic Suisse-Aktier: Lausanner Geschäftsliegenschaft mit Gewinn verkauft

Der Verkaufspreis für das Gebäude "Vennes III" liegt laut Mitteilung vom Freitag über dem zuletzt per Ende 2025 ermittelten Marktwert. Dadurch resultiert ein einmaliger Veräusserungsgewinn im hohen einstelligen Millionenbereich.

Der Kaufvertrag wurde bereits unterzeichnet. Der Eigentumsübergang soll bis Ende Juni 2026 erfolgen, wie es in der Mitteilung heisst.

Die 2013 erstellte Liegenschaft verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 5500 Quadratmetern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 Mieteinnahmen von 1,7 Millionen Franken. Trotz des Verkaufs hält Epic Suisse an ihrem Ausblick für das laufende Jahr fest. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einem Wachstum der Mieterträge von rund 1 Prozent gegenüber den 68,2 Millionen Franken im Jahr 2025.

Die an der SIX kotierte Gesellschaft besitzt Gewerbeimmobilien vor allem in den Wirtschaftsregionen Zürich und Genfersee.

Zürich (awp)