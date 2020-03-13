|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 09:27:31
Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Ähnlich wie der Konkurrent Zurich habe der Versicherungskonzern im vergangenen Quartal einen rekordhohen Betriebsgewinn erzielt, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei seien die Erwartungen aber nur geringfügig übertroffen worden./rob/tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Hold
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
325.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
353.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
372.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.63%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
