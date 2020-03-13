Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

159.54
CHF
-75.11
CHF
-32.01 %
13.03.2020
SWX
07.08.2025 09:27:31

Allianz Hold

Allianz
347.76 CHF 6.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Ähnlich wie der Konkurrent Zurich habe der Versicherungskonzern im vergangenen Quartal einen rekordhohen Betriebsgewinn erzielt, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei seien die Erwartungen aber nur geringfügig übertroffen worden./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Hold
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
325.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
353.40 € 		Abst. Kursziel*:
-8.04%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
372.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.63%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

