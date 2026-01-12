Akzo Nobel 55.25 CHF -0.36% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire trimmte am Sonntag seine operativen Ergebnisschätzungen vor dem Bericht des Lackherstellers. Zur Begründung führte er Währungsgegenwind und schwache Absatzvolumina an./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 22:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.