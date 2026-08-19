Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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19.08.2026 17:58:18
Optimismus in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im MDAX
Letztendlich agierten die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.
Letztendlich beendete der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 31’853.69 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 356.826 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.083 Prozent stärker bei 31’866.32 Punkten, nach 31’839.83 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31’983.33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31’760.44 Punkten verzeichnete.
MDAX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 2.00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der MDAX bei 31’864.73 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 19.05.2026, mit 31’331.71 Punkten bewertet. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 30’984.89 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.82 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Aurubis (+ 4.41 Prozent auf 172.80 EUR), K+S (+ 3.27 Prozent auf 15.17 EUR), Sartorius vz (+ 2.53 Prozent auf 234.70 EUR), Porsche Automobil (+ 2.14 Prozent auf 27.72 EUR) und Evonik (+ 1.98 Prozent auf 18.55 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6.30 Prozent auf 72.90 EUR), Elmos Semiconductor (-4.12 Prozent auf 139.60 EUR), JENOPTIK (-3.39 Prozent auf 38.76 EUR), AUTO1 (-3.09 Prozent auf 20.10 EUR) und AIXTRON SE (-3.07 Prozent auf 37.30 EUR).
MDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2’641’748 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39.360 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der MDAX-Aktien
Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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|DZ BANK
|15.05.26
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|Bernstein Research
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|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
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|12.11.25
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|Deutsche Bank AG
|01.10.25
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|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
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|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
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