NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die Markterwartungen um 27 Prozent verfehlt, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle Sparten hätten die Annahmen des Marktes nicht erfüllt. Die Expertin verwies auf Kosten- und Währungseffekte./tih/he;