Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

160.84
CHF
-0.81
CHF
-0.50 %
28.07.2025
BRXC
22.08.2025 10:27:24

Air Liquide Outperform

Air Liquide
160.84 CHF -0.50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air Liquide nach Bekanntgabe eines Zukaufs auf "Outperform" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Die Übernahme des südkoreanischen Branchenkollegen DIG Airgas beinhalte eine hohe Bewertung, die angesichts der wachstumsstarken dortigen Industriegasebranche aber gerechtfertigt erscheine, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Da Air Liquide in Südkorea bisher kaum aktiv gewesen sei, ergäben sich auch erhebliche Synergieeffekte. Eine Beeinträchtigung der Finanzierung des künftigen Wachstums und der Kapitalerträge sieht Hooper durch die Transaktion nicht./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 07:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 07:35 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
198.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
183.52 € 		Abst. Kursziel*:
7.89%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
183.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.04%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

