ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die organische Umsatzentwicklung im dritten Quartal habe die Erwartungen in etwa erreicht, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung./mf/mis;