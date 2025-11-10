Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
Air Liquide Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Für gut drei Viertel der von ihm beobachteten Chemieunternehmen lägen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 unter den Konsensprognosen, schrieb Chris Counihan in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt sei der Sektor indes günstig bewertet. Dabei seien defensive günstiger als zyklische Unternehmen und dürften gleichzeitig ein höheres organisches Wachstum ausweisen. Im Gasebereich bevorzuge er Air Liquide wegen der Preissetzungsmacht. Zudem könnten die Franzosen bei den Margen aufholen./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
204.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
169.74 €
|
Abst. Kursziel*:
20.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
170.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.97%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
|
06.11.25
|EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Die Expertenmeinungen zur Air Liquide-Aktie im Oktober 2025 (finanzen.net)
|
30.10.25
|EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.10.25
|Air Liquide profitiert von starker Nachfrage nach medizinischen Gasen (AWP)
|
28.10.25