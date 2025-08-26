Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Air Liquide Aktie

166.93
CHF
6.10
CHF
3.79 %
26.08.2025
BRXC
18.09.2025

Air Liquide Buy

Air Liquide
166.93 CHF 3.79%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Konzernchef Francois Jackow und Finanzvorstand Jerome Pelletan hätten das Ziel bekräftigt, die Profitabilität des Industriegasekonzerns durch Effizienzsteigerungen und Preiserhöhungen um mindestens 2 Prozentpunkte in den Jahren 2025 und 2026 zu steigern, schrieb Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 18:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
174.38 € 		Abst. Kursziel*:
14.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
175.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.83%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

