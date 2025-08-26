Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
Air Liquide Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Konzernchef Francois Jackow und Finanzvorstand Jerome Pelletan hätten das Ziel bekräftigt, die Profitabilität des Industriegasekonzerns durch Effizienzsteigerungen und Preiserhöhungen um mindestens 2 Prozentpunkte in den Jahren 2025 und 2026 zu steigern, schrieb Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
174.38 €
Abst. Kursziel*:
14.69%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
175.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
13.83%
Analyst Name::
Geoff Haire
KGV*:
-
