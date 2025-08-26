Air Liquide 166.93 CHF 3.79% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Konzernchef Francois Jackow und Finanzvorstand Jerome Pelletan hätten das Ziel bekräftigt, die Profitabilität des Industriegasekonzerns durch Effizienzsteigerungen und Preiserhöhungen um mindestens 2 Prozentpunkte in den Jahren 2025 und 2026 zu steigern, schrieb Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 18:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



