NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. In einem Update-Telefonat mit Blick auf die Zahlenvorlage habe die Fluggesellschaft frühere Aussagen bekräftigt - etwa mit Blick auf den negativen Effekt der Olympischen Spiele in Paris, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/edh;