AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
9.45CHF
-1.44CHF
-13.23 %
14:18:24
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.11.2025 12:24:57
AIR France-KLM Neutral
AIR France-KLM
9.45 CHF -13.23%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 14,25 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse seien schwächer als erwartet, schrieb Jarrod Castle am Donnerstagmorgen. Er rechnet mit Druck auf die Aktien./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
14.25 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10.18 €
|
Abst. Kursziel*:
39.98%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
10.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.05%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
05.11.25
|Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.10.25
|So schätzen die Analysten die AIR France-KLM-Aktie im Oktober 2025 ein (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.09.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.08.25
|Analysten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.07.25