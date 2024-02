NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air France-KLM nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9,10 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe die Erwartungen verfehlt, was auch für den um die Treibstoffkosten bereinigten Ausblick gelte, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ck;