NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 28,43 auf 27,41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen und andere Posten habe die Supermarktkette die Erwartungen an die jüngsten Geschäftszahlen verfehlt, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zurückzuführen sei dies vor allem auf das US-Geschäft./ajx/jha/;