NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Zahlen zum zweiten Quartal von 27,39 auf 27,67 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Es gebe bislang wenig Hinweise darauf, dass sich in den USA die Investitionen des Einzelhandelskonzerns zur Verbesserung der relativen Wettbewerbsfähigkeit bezahlbar machten, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vielmehr dürften die Margen stärker als vom Markt prognostiziert beeinträchtigen werden./la/he;