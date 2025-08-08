Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ahold Delhaize Aktie

32.74
CHF
-0.77
CHF
-2.29 %
08.08.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
21.08.2025 21:22:11

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Ahold Delhaize
32.74 CHF -2.29%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,65 Euro belassen. Analyst Borja Olcese zog nach den vom US-Einzelhandelskonzern Walmart vorgelegten Quartalszahlen Rückschlüsse auf die belgisch-niederländische Supermarktkette. Er verwies laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass Strategie, Umsetzung von Managementzielen, Prioritäten und der Mix der beiden Lebensmittelhändler nur schwer vergleichbar seien./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:48 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24.65 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
35.60 € 		Abst. Kursziel*:
-30.76%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
35.51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-30.58%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

