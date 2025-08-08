|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,65 Euro belassen. Analyst Borja Olcese zog nach den vom US-Einzelhandelskonzern Walmart vorgelegten Quartalszahlen Rückschlüsse auf die belgisch-niederländische Supermarktkette. Er verwies laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass Strategie, Umsetzung von Managementzielen, Prioritäten und der Mix der beiden Lebensmittelhändler nur schwer vergleichbar seien./rob/ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
24.65 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
35.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-30.76%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
35.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-30.58%
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-