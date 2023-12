NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 26,09 auf 26,46 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Er habe nach wie vor eine vorsichtige Einstellung zur Branche der europäischen Lebensmittelhändler, auch weil sie nachlassende Inflation aufs Wachstum drücke, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz des etwas höheren Kursziels setzte der Experte die Papiere vor der nächsten Quartalsbilanz des Konzerns auf eine Negativliste./bek/mis;