Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’346 -0.3%  SPI 20’161 -0.4%  Dow 52’485 0.5%  DAX 25’629 0.1%  Euro 0.9307 0.3%  EStoxx50 6’358 0.2%  Gold 4’043 -1.5%  Bitcoin 50’815 -2.6%  Dollar 0.8079 0.3%  Öl 90.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Das ändert sich ab dem 1. August in der Schweiz
KW 31: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 31: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA
Selten offen: Peter Schiff bereut, nie in Bitcoin investiert zu haben
Suche...
ETF Sparplan

Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Neuerungen und Gesetze 01.08.2026 08:27:36

Das ändert sich ab dem 1. August in der Schweiz

Das ändert sich ab dem 1. August in der Schweiz

Ein Mobilfunkabo-Anbieter erhöht die Preise, die Swiss fliegt wieder nach Tel Aviv. Diese und weitere Änderungen treten in der Schweiz ab dem 1. August in Kraft.

Lufthansa
8.46 CHF 1.05%
Kaufen Verkaufen
ABONNEMENTS: Sunrise erhöht per 1. August die Preise für Mobilfunk- und Internetabonnements für Privat- und Geschäftskunden. Die monatliche Grundgebühr steigt um 1,50 Franken pro Abo, bei Mehrfach- und Kombi-Abos um 0,75 Franken pro zusätzliches Abo. Auch bei den Marken Yallo und Lebara werden die Preise je nach Mobilfunkabo um 0,50 bis 2,00 Franken erhöht. Bei den meisten Abos wird die Anpassung 1,00 Franken betragen. Die Nebenmarken Swype und Chmobile und spezifische Angebote für Geschäftskunden seien von der Preiserhöhung ausgenommen. Das gleiche gelte für Prepaid- und Home-Security-Angebote, Zusatzdienste (Optionen) sowie Ratenzahlungen von Geräten, hiess es.

ALTERSVORSORGE: Um Probleme bei der ersten Auszahlung der 13. AHV-Rente (im Dezember 2026) zu verhindern, treten am 1. August vorgezogene Änderungen der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) in Kraft. Bislang galt, dass die Renten aus der Pensionskasse und der AHV zusammen maximal 85 Prozent des letzten AHV-Lohns betragen dürfen (Überversicherungsschutz). Würde die 13. AHV-Rente ohne Anpassung mit eingerechnet, könnte dieser Grenzwert überschritten werden, was zu Kürzungen bei den Pensionskassenrenten führen würde. Die Anpassung verhindert dies laut dem Bundesrat rechtzeitig.

LUFTFAHRT: Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss will ihre Flüge von und nach Tel Aviv in Israel ab dem 1. August wieder aufnehmen. Die Muttergesellschaft Lufthansa Group bedient Tel Aviv bereits seit Juni wieder, wenn auch mit einem reduzierten Flugangebot. Zuletzt hatte die Swiss ihren Flugstopp nach Tel Aviv immer wieder verlängert. Gründe für die Flugplanänderungen waren die angespannte Lage in und um den Iran nach den israelisch-US-amerikanischen Angriffen auf das Land.

EINBÜRGERUNG: Ab dem 1. August werden die Prozesse im Zusammenhang mit Gesuchen um ordentliche Einbürgerung digitalisiert. Der Austausch zwischen den zuständigen kantonalen Behörden und dem Staatssekretariat für Migration (SEM) kann künftig digital statt auf dem Postweg erfolgen, wie der Bund mitteilte. So sollen der Austausch und die Übermittlung zwischen den Behörden optimiert werden.

KURZARBEIT: Angesichts des nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Umfelds hat der Bundesrat beschlossen, die von 12 auf 24 Monate erhöhte Maximaldauer für den Bezug von Kurzarbeitsentschädigung (KAE) beizubehalten. Ab dem 1. August können Betriebe somit für ihre Angestellten weiterhin während höchstens 24 Monaten KAE beziehen. Die Verlängerung gilt bis zum 31. Januar 2027. Laut Prognosen des Bundes ist in nächster Zeit keine deutliche Verbesserung der Arbeitsmarktlage zu erwarten. Mit der Verlängerung sollen Arbeitsplätze erhalten und ein Anstieg der Arbeitslosigkeit vermieden werden. Den betroffenen Betrieben bietet die Massnahme mehr Planungssicherheit.

Bern (awp/sda)

Weitere Links:

Frugalismus: So kann man schon mit 40 Jahren in Rente gehen

Bildquelle: ER_09 / Shutterstock.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Roche-Aktie letztlich kaum verändert: Zulassung für Vabysmo in China erhalten - Patentkonflikt mit Biocon eskaliert
Novo Nordisk-Aktie im Sinkflug: Entwicklungsfehlschlag für mögliches Herzmedikament
Juli 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Donnerstagshandel in New York: Dow Jones letztendlich fester
Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA
Alphabet-Aktie: So steuerte Warren Buffett den Milliarden-Dollar-Einstieg selbst
Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag im Aufwind
Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge

Top-Rankings

Juli 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Juli 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die E ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Juli 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Juli 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Leit ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer im Juli 2026
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.