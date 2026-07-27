DKSH-Aktie: Portfolio-Zuwachs durch Bayer-Marke Meliane

Damit baut der Marktexpansionsdienstleister sein Eigenmarkengeschäft im Gesundheitsbereich und seine Präsenz in der Frauengesundheit aus, wie DKSH am Montag mitteilte.

Meliane erzielte 2025 einen Nettoumsatz von rund 15 Millionen Franken. Finanzielle Bedingungen wurden nicht genannt.

Der Abschluss wird im dritten Quartal 2026 erwartet und steht unter üblichen Vollzugsbedingungen.

DKSH schliesst Exklusivvertrieb mit Galaxy Surfactants in Europa ab

DKSH hat mit Galaxy Surfactants eine exklusive Vertriebsvereinbarung für Spezialzutaten der Körper- und Haushaltspflege in 16 europäischen Ländern geschlossen. Der auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Konzern übernimmt Vertrieb, Marketing, Logistik und technischen Support für das Portfolio von Galaxy Surfactants.

Die Vereinbarung soll das Wachstum beider Partner in wichtigen europäischen Märkten stärken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Finanzielle Angaben zum Auftrag wurden keine gemacht.

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Zürich (awp)