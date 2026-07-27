DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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27.07.2026 07:45:36
DKSH-Aktie: Portfolio-Zuwachs durch Bayer-Marke Meliane
DKSH übernimmt von Bayer die Rechte an der oralen Verhütungsmarke Meliane in 30 Märkten in Europa, Nordafrika, Asien und dem Nahen Osten.
Meliane erzielte 2025 einen Nettoumsatz von rund 15 Millionen Franken. Finanzielle Bedingungen wurden nicht genannt.
Der Abschluss wird im dritten Quartal 2026 erwartet und steht unter üblichen Vollzugsbedingungen.
DKSH schliesst Exklusivvertrieb mit Galaxy Surfactants in Europa ab
DKSH hat mit Galaxy Surfactants eine exklusive Vertriebsvereinbarung für Spezialzutaten der Körper- und Haushaltspflege in 16 europäischen Ländern geschlossen. Der auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Konzern übernimmt Vertrieb, Marketing, Logistik und technischen Support für das Portfolio von Galaxy Surfactants.
Die Vereinbarung soll das Wachstum beider Partner in wichtigen europäischen Märkten stärken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Finanzielle Angaben zum Auftrag wurden keine gemacht.
awp-robot/to
Zürich (awp)
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