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Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438

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Schlafmittel 27.07.2026 07:46:36

Idorsia-Aktie: Vertriebs-Deal für Quviviq in Nahost

Idorsia-Aktie: Vertriebs-Deal für Quviviq in Nahost

Idorsia hat eine exklusive Vereinbarung mit Jamjoom Pharma zur Vermarktung und Distribution von Quviviq in Saudi-Arabien und der Levante geschlossen.

Idorsia
6.16 CHF 2.07%
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Jamjoom Pharma übernimmt die Zulassung, Vermarktung und den Vertrieb des Schlafmittels in diesen Regionen.

Idorsia erhält eine Vorauszahlung sowie weitere mögliche Zahlungen und liefert das Fertigprodukt, wie das Biopharma-Unternehmen am Montag mitteilte.

awp-robot/hr

Allschwil (awp)

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Idorsia-Aktie tiefer: Daten zu Aprocitentan bei therapieresistenter Hypertonie

Bildquelle: YueStock / Shutterstock
In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

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Short 15’217.04 13.73 SQBAIU
Short 15’789.40 8.83 SCRBEU
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Long 13’740.87 19.74 S1BOXU
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Long 12’858.21 8.88 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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