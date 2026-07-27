Idorsia-Aktie: Vertriebs-Deal für Quviviq in Nahost

Jamjoom Pharma übernimmt die Zulassung, Vermarktung und den Vertrieb des Schlafmittels in diesen Regionen.

Idorsia erhält eine Vorauszahlung sowie weitere mögliche Zahlungen und liefert das Fertigprodukt, wie das Biopharma-Unternehmen am Montag mitteilte.

awp-robot/hr

Allschwil (awp)