Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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27.07.2026 07:46:36
Idorsia-Aktie: Vertriebs-Deal für Quviviq in Nahost
Idorsia hat eine exklusive Vereinbarung mit Jamjoom Pharma zur Vermarktung und Distribution von Quviviq in Saudi-Arabien und der Levante geschlossen.
Idorsia erhält eine Vorauszahlung sowie weitere mögliche Zahlungen und liefert das Fertigprodukt, wie das Biopharma-Unternehmen am Montag mitteilte.
awp-robot/hr
Allschwil (awp)
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