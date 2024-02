NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Jahreszahlen von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Supermarktkette habe trotz einiger unklarer Kennziffern insgesamt positive Resultate vorgelegt, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie und den Free Cashflow nach oben./edh/gl;