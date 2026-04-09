Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
37.81CHF
0.13CHF
0.35 %
09.04.2026
SWX
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10.04.2026 06:55:19
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Ahold Delhaize
38.80 CHF 0.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,44 auf 24,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Bewertungsaufschlag für die Aktie der Supermarktkette sei angesichts einer recht glanzlosen Geschäftsentwicklung zu hinterfragen, schrieb Borja Olcese am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal Anfang Mai./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 20:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
24.30 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
41.81 €
|
Abst. Kursziel*:
-41.88%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
41.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-41.53%
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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