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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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09.04.2026
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10.04.2026 06:55:19

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Ahold Delhaize
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,44 auf 24,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Bewertungsaufschlag für die Aktie der Supermarktkette sei angesichts einer recht glanzlosen Geschäftsentwicklung zu hinterfragen, schrieb Borja Olcese am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal Anfang Mai./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 20:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24.30 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
41.81 € 		Abst. Kursziel*:
-41.88%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
41.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-41.53%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
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