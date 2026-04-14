Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers Albertsons Companies auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Die Albertsons-Kennziffern hätten ebenso wie die Resultate anderer Konkurrenten keine konstruktiven Impulse für den niederländischen Supermarktbetreiber geliefert, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick von Albertsons auf 2026 deute zudem auf eine schwache Umsatzentwicklung hin. Die negativen Auswirkungen der Preisentwicklung im Pharmasektor fielen stärker aus als bisher angenommen. Zudem entstehe Druck durch geringere Preissteigerungen bei Lebensmitteln sowie eine schwache Konsumnachfrage./rob/la/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
24.30 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
40.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-40.44%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
40.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-40.48%
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
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