NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1659 Euro belassen. Erste Daten zum Umsatzwachstum des Zahlungsabwicklers im vierten Quartal seien positiv zu werten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl;