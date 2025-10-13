Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
MTU Aero Engines Aktie

15.10.2025

MTU Aero Engines Buy

MTU Aero Engines
358.52 CHF -1.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Chloe Lemarie rechnet in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht für das dritte Quartal mit einem soliden Abschneiden des Triebwerkherstellers. Für eine Anhebung der Unternehmensziele dürfte aber die Zeit noch nicht reif sein./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
470.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
380.80 € 		Abst. Kursziel*:
23.42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
378.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.14%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

