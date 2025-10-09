NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Intesa Sanpaolo mit "Outperform" und einem Kursziel von 7 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im Rahmen des bevorstehenden Strategieplans könne die italienische Bank mit schrittweisen und kontrollierbaren Maßnahmen eine Eigenkapitalrendite von etwa 20 Prozent über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg erzielen, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in seiner am Mittwoch vorliegenden Bewertung. Angesichts der Erfolgsbilanz der Bank und ihres gut geführten Geschäftsmodells seien ferner keine revolutionären Veränderungen erforderlich, um weiterhin in puncto Profitabilität und Renditen für die Aktionäre führend sein zu können./la/ajx;