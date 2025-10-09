Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’530 0.8%  SPI 17’270 0.7%  Dow 46’135 -0.3%  DAX 24’181 -0.2%  Euro 0.9273 -0.3%  EStoxx50 5’605 1.0%  Gold 4’187 1.1%  Bitcoin 88’117 -2.9%  Dollar 0.7972 -0.5%  Öl 61.9 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Investment-Ikone Peter Lynch gibt zeitlose Tipps für Anleger
SEC öffnet Fondsmarkt: US-Regulierer erlauben erstmals ETFs als Anteilsklasse klassischer Investmentfonds
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten
Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
200.- Saxo-Deal

Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

5.15
CHF
-0.09
CHF
-1.75 %
09.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2025 18:11:46

Intesa Sanpaolo Outperform

Intesa Sanpaolo
5.15 CHF -1.75%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Intesa Sanpaolo mit "Outperform" und einem Kursziel von 7 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im Rahmen des bevorstehenden Strategieplans könne die italienische Bank mit schrittweisen und kontrollierbaren Maßnahmen eine Eigenkapitalrendite von etwa 20 Prozent über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg erzielen, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in seiner am Mittwoch vorliegenden Bewertung. Angesichts der Erfolgsbilanz der Bank und ihres gut geführten Geschäftsmodells seien ferner keine revolutionären Veränderungen erforderlich, um weiterhin in puncto Profitabilität und Renditen für die Aktionäre führend sein zu können./la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:30 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Outperform
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5.42 € 		Abst. Kursziel*:
29.18%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
5.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.23%
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten