Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

809.00
CHF
54.00
CHF
7.15 %
13.06.2019
SWX
07.09.2025 18:29:38

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
1305.76 CHF -3.77%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach einer Jefferies-Fintech-Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Die Veranstaltung habe ihn mit Blick auf die langfristigen Geschäftsperspektiven für den Zahlungsabwickler positiver gestimmt, schrieb Hannes Leitner in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Allerdings sorgten ihn weiterhin die teils zu hohen Markterwartungen an die Geschäftsentwicklung im Jahr 2026./rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

