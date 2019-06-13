Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
809.00CHF
54.00CHF
7.15 %
13.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.09.2025 18:29:38
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
1305.76 CHF -3.77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach einer Jefferies-Fintech-Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Die Veranstaltung habe ihn mit Blick auf die langfristigen Geschäftsperspektiven für den Zahlungsabwickler positiver gestimmt, schrieb Hannes Leitner in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Allerdings sorgten ihn weiterhin die teils zu hohen Markterwartungen an die Geschäftsentwicklung im Jahr 2026./rob/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’835.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’387.80 €
|
Abst. Kursziel*:
32.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’382.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.78%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse