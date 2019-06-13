Adyen B.V. Parts Sociales 1305.76 CHF -3.77% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach einer Jefferies-Fintech-Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Die Veranstaltung habe ihn mit Blick auf die langfristigen Geschäftsperspektiven für den Zahlungsabwickler positiver gestimmt, schrieb Hannes Leitner in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Allerdings sorgten ihn weiterhin die teils zu hohen Markterwartungen an die Geschäftsentwicklung im Jahr 2026./rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.