Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
809.00CHF
54.00CHF
7.15 %
13.06.2019
SWX
06.10.2025 07:30:02
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
1360.82 CHF 0.80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Angesichts bevorstehender Kapitalmarkttage der wichtigsten Zahlungsdienstleister dürften die Trends im dritten Quartal eher eine untergeordnete Rolle spielen, schrieb Hannes Leitner in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Bei Adyen sieht er für das dritte Quartal ein positives Chance/Risiko-Verhältnis./edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
1’835.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
1’433.80 €
Abst. Kursziel*:
27.98%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
1’445.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
26.95%
Analyst Name::
Hannes Leitner
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse