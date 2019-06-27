Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BMW Aktie 324410 / DE0005190003

72.72
CHF
1.32
CHF
1.85 %
27.06.2019
SWX
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Jose M Asumendi erwartet für das dritte Quartal des Autobauers einen Umsatz von 33 Milliarden Euro und eine Konzernmarge von 7,1 Prozent, wie er in seinem Ausblick am Mittwoch schrieb. Seine Gewinnschätzungen für 2025/26 senkte er um 5 Prozent./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 18:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 18:54 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Overweight
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
89.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
78.82 € 		Abst. Kursziel*:
12.92%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
79.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.63%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

