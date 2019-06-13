Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

809.00
CHF
54.00
CHF
7.15 %
13.06.2019
SWX
Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
1356.94 CHF 2.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen im Nachgang zu den Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister habe an die Wachstumsdynamik des zweiten Halbjahres 2024 angeschlossen, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Branchendaten aus dem Internet belegten zudem eine Beschleunigung der Trends im Juli./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 11:06 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’835.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’449.20 € 		Abst. Kursziel*:
26.62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’443.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.11%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

