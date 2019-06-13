|Kurse + Charts + Realtime
21.08.2025 17:22:27
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
1356.94 CHF 2.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen im Nachgang zu den Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister habe an die Wachstumsdynamik des zweiten Halbjahres 2024 angeschlossen, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Branchendaten aus dem Internet belegten zudem eine Beschleunigung der Trends im Juli./bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 11:06 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’835.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’449.20 €
|
Abst. Kursziel*:
26.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’443.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.11%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
