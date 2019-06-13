Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.08.2025 10:59:53

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
1317.73 CHF 1.06%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen im Nachgang der Halbjahreszahlen von 2300 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mohammed Moawalla bleibt trotz kurzfristigen Gegenwinds optimistisch für die Anlagestory des Zahlungsabwicklers. Es sei jedoch klug, zunächst die Wachstumserwartungen an das zweite Halbjahr zu bremsen, so der Experte am Freitagabend./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 21:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
2’200.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’429.60 € 		Abst. Kursziel*:
53.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’435.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53.25%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

