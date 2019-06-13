|Kurse + Charts + Realtime
18.08.2025 10:59:53
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
1317.73 CHF 1.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen im Nachgang der Halbjahreszahlen von 2300 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mohammed Moawalla bleibt trotz kurzfristigen Gegenwinds optimistisch für die Anlagestory des Zahlungsabwicklers. Es sei jedoch klug, zunächst die Wachstumserwartungen an das zweite Halbjahr zu bremsen, so der Experte am Freitagabend./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 21:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
2’200.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’429.60 €
|
Abst. Kursziel*:
53.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’435.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.25%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|809.00
|7.15%
Aktuelle Aktienanalysen
