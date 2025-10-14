Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’530 0.8%  SPI 17’270 0.7%  Dow 46’344 0.2%  DAX 24’211 -0.1%  Euro 0.9279 -0.2%  EStoxx50 5’614 1.1%  Gold 4’191 1.2%  Bitcoin 88’339 -2.7%  Dollar 0.7978 -0.4%  Öl 62.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Aktie & Gold auf Rekordkurs - Zufall oder Warnsignal?
China lässt deutsche Rüstungswerte abrauschen: Darum geben die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK ab
Was die BASF-Aktie nach klar gesenktem Ziel wieder antreibt
Aktien von Richemont und Swatch dank LVMH im Aufwind
UBS-Aktie leichter: Beratungsbüro in Abu Dhabi wird eröffnet -- Rechtliche Nachwehen der CS-Übernahme
Suche...
200.- Saxo-Deal

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

171.85
CHF
0.00
CHF
0.00 %
14.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2025 16:18:07

Boeing Buy

Boeing
171.85 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für September auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Dies schrieb Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 01:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 01:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Boeing

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Boeing-Kurs >5 >10 >15
Fallender Boeing-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 280.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 215.20 		Abst. Kursziel*:
30.11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 214.01 		Abst. Kursziel aktuell:
30.84%
Analyst Name::
Gavin Parsons 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten