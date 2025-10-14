Boeing Aktie 913253 / US0970231058
171.85CHF
0.00CHF
0.00 %
14.10.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.10.2025 16:18:07
Boeing Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für September auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Dies schrieb Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 01:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 01:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 215.20
|
Abst. Kursziel*:
30.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 214.01
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.84%
|
Analyst Name::
Gavin Parsons
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing reagiert am Mittwochnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Abend freundlich (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Boeing darf Rumpf-Zulieferer Spirit zurückkaufen (AWP)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Boeing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boeing-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.10.25
|Embraer predicts challenge to Boeing and Airbus duopoly (Financial Times)
|
09.10.25
|Handel in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)