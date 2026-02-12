Adyen B.V. Parts Sociales 853.64 CHF -19.55% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1850 Euro auf "Buy" belassen. Der Nettoumsatz des Zahlungsdienstleisters sei etwas schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Hannes Leitner am Donnerstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



