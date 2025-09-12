Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
12.09.2025 11:01:42
Adobe Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adobe nach Quartalszahlen von 540 auf 520 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern habe den angepeilten Jahresumsatz aus wiederkehrenden Einnahmen (ARR) mit KI-Produkten ein Quartal früher erreicht und damit für eine positive Überraschung gesorgt, lobte Mark R Murphy in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Auch das anhaltende währungsbereinigte Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ermutige./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 01:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 02:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adobe Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Adobe Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 520.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 350.55
|
Abst. Kursziel*:
48.34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 350.65
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.30%
|
Analyst Name::
Mark R Murphy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
