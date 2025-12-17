Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück

Am Mittwoch gab der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 1.93 Prozent auf 24’647.61 Punkte nach. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.139 Prozent fester bei 25’167.86 Punkten, nach 25’132.94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’193.41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24’647.61 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2.78 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24’799.92 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24’223.69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 22’001.08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 17.51 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’182.10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Diamondback Energy (+ 3.36 Prozent auf 154.07 USD), Gilead Sciences (+ 2.17 Prozent auf 121.36 USD), Comcast (+ 1.98 Prozent auf 30.32 USD), Adobe (+ 1.95 Prozent auf 354.66 USD) und CoStar Group (+ 1.90 Prozent auf 64.83 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Constellation Energy (-6.74 Prozent auf 340.97 USD), ASML (-5.63 Prozent auf 1’015.43 USD), Palantir (-5.57 Prozent auf 177.29 USD), Arm (-5.38 Prozent auf 114.58 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-5.29 Prozent auf 198.11 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 63’781’449 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.657 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

