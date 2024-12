FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adobe von 650 auf 600 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Positive Aspekte seien in der Botschaft zum vierten Quartal hinter einem Ausblick unterhalb der Markterwartungen verborgen geblieben, schrieb Analyst Brad Zelnick in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er geht davon aus, dass der Softwarespezialist im Jahresverlauf Fahrt aufnimmt. Zudem stehe das Wachstum auf breiteren Beinen. Adobe sei einer der wenigen in der Branche, der mit Lösungen für generative KI bereits erfolgreich Geld verdiene./ag/bek;