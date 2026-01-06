Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'320 0.6%  SPI 18'340 0.5%  Dow 49'118 0.3%  DAX 24'882 0.1%  Euro 0.9291 0.1%  EStoxx50 5'934 0.2%  Gold 4'466 0.5%  Bitcoin 74'767 0.5%  Dollar 0.7948 0.4%  Öl 61.7 -0.1% 
adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

148.65
CHF
-5.00
CHF
-3.25 %
16:23:16
SWX
06.01.2026 15:03:34

adidas Outperform

adidas
148.61 CHF -3.77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas von 235 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im US-Bekleidungs- und Fachhandel sehe sie Chancen unter anderem für deutlich unterbewertete Sportbekleidungsmarken, die trotz positiver Korrekturen und Anhebungen der Prognosen an Wert verloren hätten, schrieb Aneesha Sherman in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf 2026. Adidas gehört zu ihren Branchenfavoriten./edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 02:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
270.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
159.40 € 		Abst. Kursziel*:
69.39%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
163.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65.64%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

