Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’282 -0.3%  SPI 17’024 -0.1%  Dow 47’632 -0.2%  DAX 24’067 -0.2%  Euro 0.9288 0.1%  EStoxx50 5’679 -0.5%  Gold 3’975 0.8%  Bitcoin 87’996 -0.1%  Dollar 0.8002 0.1%  Öl 64.4 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Schneider-Electric-Aktie tiefer: Umsatz steigt deutlich, Prognose bleibt verhalten
Lufthansa-Aktie legt zu: Trotz mehr Passagieren sinkt der Gewinn leicht
Netslé-Aktie stabil: Dokument zu Filter-Affäre fällt unter Transparenzgesetz
Volkswagen (VW) vz-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Ausblick: MasterCard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
200.- Saxo-Deal

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

350.70
CHF
70.40
CHF
25.12 %
14.04.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2025 11:08:59

adidas Outperform

adidas
154.26 CHF 0.84%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania beschäftigte sich in seinem am Donnerstag vorliegenden Resume nochmals näher mit den Drittquartalszahlen, die trotz einer ausgelösten Aktien-Talfahrt eigentlich in etwa die Erwartungen erfüllt hätten. Er geht davon aus, dass vorsichtige Aussagen des Managements zum Ausblick der Grund dafür waren. Seine Anlagethese bleibt aber unverändert. Dadhania erwartet 2026 ein weiterhin gesundes Umsatz- und Gewinnwachstum, auch dank der Fußball-Weltmeisterschaft./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
167.10 € 		Abst. Kursziel*:
25.67%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
166.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.94%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse