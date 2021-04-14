NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania beschäftigte sich in seinem am Donnerstag vorliegenden Resume nochmals näher mit den Drittquartalszahlen, die trotz einer ausgelösten Aktien-Talfahrt eigentlich in etwa die Erwartungen erfüllt hätten. Er geht davon aus, dass vorsichtige Aussagen des Managements zum Ausblick der Grund dafür waren. Seine Anlagethese bleibt aber unverändert. Dadhania erwartet 2026 ein weiterhin gesundes Umsatz- und Gewinnwachstum, auch dank der Fußball-Weltmeisterschaft./rob/tih/ag;