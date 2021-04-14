adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
350.70CHF
70.40CHF
25.12 %
14.04.2021
SWX
29.10.2025 10:41:53
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Sportwarenherstellers untermauerten das auf einer breiten Basis stehende Wachstum sowie die weiter steigende Profitabilität, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
adidas
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
178.65 €
Abst. Kursziel*:
17.55%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
178.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
17.65%
Analyst Name::
Piral Dadhania
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
