|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Ausgabenbereitschaft für Sportartikel in den USA sei leicht rückläufig, wobei die Besorgnis über Zölle zunehme, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf Basis eigener Marktumfragen. In China bessere sich die Konsumstimmung. Für Adidas sei die absolute Markenpositionierung solide, jedoch könnte unter anderem geringere Präferenz für Lifestyle-Schuhe in den USA und China problematisch sein./edh/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
168.85 €
|
Abst. Kursziel*:
53.98%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
169.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.03%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
12:29
|adidas Aktie News: adidas zieht am Freitagmittag an (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
11:34
|adidas-Aktie im Aufwind: adidas entschuldigt sich öffentilch bei indigenen Gemeinden in Mexiko (AWP)
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas behauptet sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
06:52
|Kulturelle Aneignung: Adidas schmeisst Entschuldigungsparty für Indigene in Mexiko (Spiegel Online)
|
21.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.ch)