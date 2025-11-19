Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

54.12
CHF
0.02
CHF
0.04 %
09:36:00
SWX
19.11.2025 08:36:25

ABB (Asea Brown Boveri) Underperform

ABB
53.94 CHF 0.03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB nach den neuen Finanzzielen vom Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 50 Franken auf "Underperform" belassen. Die lediglich erfolgte Bestätigung des Umsatzwachstumsziels habe etwas enttäuscht, schrieb Alasdair Leslie am Mittwoch. Immerhin habe der Technologiekonzern durch höhere Ausgaben für Forschung & Entwicklung, Portfolioanpassungen und die Ausrichtung des Geschäfts auf Wachstum gezielte Anstrengungen unternommen, das Wachstum zu steigern. Noch enttäuschender aber sei das Fehlen definierter Ziele für die einzelnen Segmente gewesen./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

