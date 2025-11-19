NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB nach den neuen Finanzzielen vom Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 50 Franken auf "Underperform" belassen. Die lediglich erfolgte Bestätigung des Umsatzwachstumsziels habe etwas enttäuscht, schrieb Alasdair Leslie am Mittwoch. Immerhin habe der Technologiekonzern durch höhere Ausgaben für Forschung & Entwicklung, Portfolioanpassungen und die Ausrichtung des Geschäfts auf Wachstum gezielte Anstrengungen unternommen, das Wachstum zu steigern. Noch enttäuschender aber sei das Fehlen definierter Ziele für die einzelnen Segmente gewesen./rob/ck/ag;