Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’656 0.2%  SPI 17’369 0.2%  Dow 46’245 1.1%  DAX 23’204 0.5%  Euro 0.9319 0.1%  EStoxx50 5’517 0.0%  Gold 4’075 0.2%  Bitcoin 69’349 -1.2%  Dollar 0.8069 -0.2%  Öl 62.5 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
United Internet-Aktie auf Höhenflug: Konsolidierung des Telekom-Geschäfts bei 1&1 beflügelt die Aktienkurse
Stadler-Aktie fester: Auftrag über zwei weitere Meterspur-Lokomotiven
Rheinmetall-Aktie tiefer: Für Personalaufbau werden die Entlassungen der Autobranche genutzt
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Equal Weight
Analyse: Barclays Capital bewertet Bayer-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse
Suche...
Plus500 Depot

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

55.44
CHF
0.82
CHF
1.50 %
13:22:48
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.11.2025 12:21:19

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

ABB
55.48 CHF 1.91%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 53 auf 57 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ABB habe sich höhere Margen- und Free-Cashflow-Ziele gesetzt, während die Wachstumserwartungen unverändert blieben, schrieb Rizk Maidi am Freitag mit Blick auf den Kapitalmarkttag des Technologiekonzerns./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
57.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
55.46 CHF 		Abst. Kursziel*:
2.78%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
55.48 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
2.74%
Analyst Name::
Rizk Maidi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten