Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 53 auf 57 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ABB habe sich höhere Margen- und Free-Cashflow-Ziele gesetzt, während die Wachstumserwartungen unverändert blieben, schrieb Rizk Maidi am Freitag mit Blick auf den Kapitalmarkttag des Technologiekonzerns./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:00 / ET



