ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
55.44CHF
0.82CHF
1.50 %
13:22:48
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.11.2025 12:21:19
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 53 auf 57 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ABB habe sich höhere Margen- und Free-Cashflow-Ziele gesetzt, während die Wachstumserwartungen unverändert blieben, schrieb Rizk Maidi am Freitag mit Blick auf den Kapitalmarkttag des Technologiekonzerns./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
57.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55.46 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2.78%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
55.48 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.74%
|
Analyst Name::
Rizk Maidi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 liegt im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der SLI am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Handel in Zürich: SMI schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)