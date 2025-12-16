NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Sector Perform" belassen. In den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht hätten die Schweizer große Zuversicht ausgestrahlt, ihre Ziele zu erreichen, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstagabend./rob/ag/jha/;