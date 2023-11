NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB nach dem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Franken belassen. Analyst Andrew Wilson verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die neuen Ziele des Automatisierungstechnik-Konzerns. Diese deuteten klar auf eine über den gesamten Zyklus hinweg stärkere Leistung von ABB als je zuvor in der jüngeren Vergangenheit hin./ck/he;