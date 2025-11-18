ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
54.42CHF
-1.98CHF
-3.51 %
13:42:07
SWX
18.11.2025 12:41:39
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB mit einem Kursziel von 55 Franken auf "Neutral" belassen. Die Mitte der angehobenen mittelfristigen Margenzielspanne, die der Industriekonzern schon vor seinem Kapitalmarkttag veröffentlicht habe, entspricht laut Phil Buller ungefähr der Konsensschätzung für 2027. Für das organische Umsatzwachstum liege diese am unteren Ende der bestätigten Zielspanne, schrieb er am Dienstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
54.32 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1.25%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
54.42 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.07%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Dienstagmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: SLI legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von ABB (Asea Brown Boveri) (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: SPI schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Montagshandel in Zürich: SMI gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|08:58
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|54.40
|-3.55%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:43
|
Deutsche Bank AG
BMW Buy
|12:43
|
Warburg Research
SUSS MicroTec Buy
|12:42
|
Deutsche Bank AG
Siemens Hold
|12:41
|
JP Morgan Chase & Co.
ABB Neutral
|12:41
|
Deutsche Bank AG
SUSS MicroTec Buy
|12:40
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zurich Insurance Buy
|12:39
|
Deutsche Bank AG
Vodafone Group Buy