Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’527 -0.6%  SPI 17’215 -0.6%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’271 -1.4%  Euro 0.9230 0.0%  EStoxx50 5’564 -1.4%  Gold 4’034 -0.3%  Bitcoin 72’823 -0.6%  Dollar 0.7965 0.1%  Öl 64.2 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Roche-Aktie springt an: Forschungserfolg mit Brustkrebsmittel
Vor wichtiger Bilanzvorlage: So bewertet Morgan Stanley die NVIDIA-Aktie
TKMS-Aktie mit Aufstiegschancen: Kommt jetzt der Schritt in den MDAX?
Nach Kursrutsch: Highland Critical Minerals-Aktie wieder auf Erholungskurs
Home Depot-Aktie in Rot: Kaufzurückhaltung belastet
Suche...
Plus500 Depot

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

54.42
CHF
-1.98
CHF
-3.51 %
13:42:07
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.11.2025 12:41:39

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

ABB
54.42 CHF -3.65%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB mit einem Kursziel von 55 Franken auf "Neutral" belassen. Die Mitte der angehobenen mittelfristigen Margenzielspanne, die der Industriekonzern schon vor seinem Kapitalmarkttag veröffentlicht habe, entspricht laut Phil Buller ungefähr der Konsensschätzung für 2027. Für das organische Umsatzwachstum liege diese am unteren Ende der bestätigten Zielspanne, schrieb er am Dienstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:41 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
55.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
54.32 CHF 		Abst. Kursziel*:
1.25%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
54.42 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
1.07%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:58 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
17.11.25 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
07.11.25 ABB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.10.25 ABB Underperform Bernstein Research
21.10.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen